Ukrayna'da Füze Saldırısında 5 Kişilik Aileden Sadece Bir Kişi Hayatta Kaldı

UKRAYNA'NIN Lviv kentinde düzenlenen füze saldırısında 5 kişilik bir aileden sadece bir kişi hayatta kaldı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, yaptığı açıklamada ailenin fotoğrafını paylaşarak, "Bugünkü Rus saldırısından sonra bu fotoğrafta hayatta kalan tek kişi erkek. Anne Yevheniya ve 3 kızı Yaryna, Daryna ve Emiliya öldürüldü. Arkada ayakta duran Yaryna Bazylevych. Yaryna 21 yaşındaydı ve 'Gençlik Başkenti 2025' için ofisimizde çalışıyordu" dedi.