Ukrayna'da Eski Parlamento Başkanı Parubiy Suikastı İçin Şüpheli Gözaltına Alındı

Ukrayna'da Eski Parlamento Başkanı Parubiy Suikastı İçin Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'in suikastıyla ilgili bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Soruşturma devam ediyor.

UKRAYNA'da eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy suikastıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy suikastına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk'un, Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüpheliyi yakaladığını bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, mevcut bilgilerin kamuoyuna açılmasına yönelik talimat verdiğini aktardı. Bir başka paylaşımında ise şüphelinin ilk ifadesini verdiğini belirten Zelenskiy, çalışmalara katkıda bulunan tüm personele teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor

Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Terk ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar

Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.