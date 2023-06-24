Ukrayna birlikleri Donetsk'te toprakları işgalden kurtardı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını bildirdi. Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiğini savunan Tarnavskiy, Tavriya yönünde savunma kuvvetlerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarında 2014 yılından bu yana işgal altında bulunan toprakları kurtardığını ifade etti.