Ukrayna Barış Görüşmeleri Olumlu Geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, sosyal medya hesabından dün İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Kellogg, Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığı görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayarak, Trump'ın 'Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki yönergesini' sürdürmenin zamanının geldiğini ifade etti.

Kellog, Trump'ın planının, ölümlere son vermek, barışı sağlamak ve ABD'ye öncelik vermek olduğunu kaydetti.