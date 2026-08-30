Haberler

UKMTO: Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

UKMTO: Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İNGİLTERE Deniz Ticaret Operasyonları, Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin vurulduğunu bildirdi.

İNGİLTERE Deniz Ticaret Operasyonları, Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin vurulduğunu bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu duyuruldu. Yetkililerin olayı soruşturduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
Ağustos ayında her yer beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ağustos sonunda beyaz sürpriz! Araçlar yollarda kaldı
Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

Kaldırımda sızdı, yardım etmek isteyen ekiplere ecel teri döktürdü
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Arda Güler'e 4 dakika yetti

Arda Güler'e 4 dakika yetti
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Set arkadaşlığı aşka dönüştü: Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi

Sette arkadaşlığı aşka dönüştü: Ünlü oyuncu kayınpeder oldu