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Uçuş yapacaklar dikkat! Türk Hava Yolları (THY) iptal olan seferleri duyurdu

Uçuş yapacaklar dikkat! Türk Hava Yolları (THY) iptal olan seferleri duyurdu
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Haberler
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Türk Hava Yolları, Yunanistan'a yapılacak olan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" dedi. İşte tüm detaylar...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Yunanistan'a yapılacak olan bazı uçuş seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Uçuş yapacaklar dikkat! Türk Hava Yolları (THY) iptal olan seferleri duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Üstün şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

İstanbul - Atina / Atina - İstanbul:

TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850

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Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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