Uçuruma yuvarlanan araçtan sürücünün kurtarılma anları tıklanma rekorları kırdı

Irak'ın Erbil şehrinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Kaza yapıp uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan sürücü için çevredekiler seferber oldu. Uçurumun kenarında ölümle burun buruna gelen sürücü, insan zinciri oluşturularak araçtan kurtulmayı başardı.