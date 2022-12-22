Uçuruma yuvarlanan araçtan sürücünün kurtarılma anları tıklanma rekorları kırdı
Dünya Haberleri
Irak'ın Erbil şehrinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Kaza yapıp uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan sürücü için çevredekiler seferber oldu. Uçurumun kenarında ölümle burun buruna gelen sürücü, insan zinciri oluşturularak araçtan kurtulmayı başardı.
Irak'ın Erbil kentinde film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Uçuruma yuvarlanan bir aracın sürücüsü sıkıştı. Uçurumun dibinde kurtarılmayı bekleyen adamın yardımına çevredekiler yetişti.
İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK KURTARILDI
Ölümle burun buruna gelen sürücü, insan zinciri sayesinde kurtuldu. Sürücü kurtarıldıktan sonra araç uçuruma yuvarlandı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE DÜŞTÜ
Sosyal medyaya düşen görüntüler tıklanma rekorları kırdı. Videoyu izleyenler sürücünün hayatta kalması için, "Mucizevi" yorumunu yaptı.