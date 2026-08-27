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UCM Başkanından ABD yaptırımlarına yanıt: "Asla vazgeçmeyeceğiz"

UCM Başkanından ABD yaptırımlarına yanıt: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'
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ABD'nin UCM Başkanı Tomoko Akane'ye yönelik yaptırımları karşısında kararlılık artıyor. Adaletin tecelli etmesi gerektiğini vurgulayan Akane, geri adım atmayacaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane, ABD’nin kurumun kendisini hedef alan yaptırımları genişletmesi durumunda dahi geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Tokyo’da düzenlenen bir basın toplantısına Lahey’den çevrim içi bağlanan Akane, kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle kredi kartını bile kullanamadığını belirtti. Bütün bu baskılara rağmen kararlılığının arttığını vurgulayan Akane, "UCM asla yenilmeyecek. Adalet ne olursa olsun tecelli etmelidir" ifadelerini kullandı.

Gelişmenin arka planı ve öne çıkan detaylar

ABD’nin yaptırım kararı, UCM’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararları üzerine alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yetkililerini kendi yargı yetkilerini tanımayan ülkelere karşı hareket etmekle suçlamıştı.

Yaptırımlar Akane’nin yanı sıra UCM'nin üst düzey hukukçusu Abdoulaye Seye’yi de hedef alıyor. Akane, bu yaptırımların yargı görevini yapma şeklini değiştiremeyeceğini savundu.

Akane, ABD tarafından uygulanan kısıtlamaların sadece UCM için bir engel olmadığını, doğrudan "hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik uluslararası bir kriz" teşkil ettiğini dile getirdi.

Akane, bazı üye devletlerin baskılar sonucu çekilme ihtimaline karşı, ülkesi Japonya’nın kuruma daha fazla destek vermesini beklediğini sözlerine ekledi.

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