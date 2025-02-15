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Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

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Dakar'dan Brüksel'e seyahat eden uçaktaki hamile yolculardan biri yolculuk sırasında doğum yaptı. Havada gerçekleşen doğumda dünyaya gelen bebeğe ise "Fanta" ismi verildi.

Hamile bir yolcu Dakar'dan Brüksel'e seyahat amacıyla uçağa bindi. Uçakta doğum anı gelince yolcular ve uçuş görevlileri arasında bir panik yaşandı. Uçuş esnasında doğum yapan kadın sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

BEBEĞE "FANTA" ADI VERİLDİ

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, bebeğe "Fanta" ismi verildiği öğrenildi.Bebeğe verilen isim sosyal medyada da gündem oldu. Bebeğin ismi hakkında birçok yorum yapılırken, olayın şaşırtıcı ve keyifli yönü kullanıcılar tarafından esprili bir dille ele alındı.

İşte o yorumlardan bazıları;

  • Böyle bir şey görmüştüm, uçakta doğuyor diye o firma uçak yolculuklarını bedava yaptırıyor.
  • Niğde gazozu daha iyi olurdu.
  • Sprite ağlamaya gitti.
  • Kolaya kaçmışlar.
  • Hayatı Fantastik olur umarım.
  • Asidi kaçmadan bir doktora gösterin.
  • Ne yani, bebeğin ismini sarı kola mı koymuşlar?
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısaim emirler:

Bir deniz seyahat firmasında çalışıyorum Türkiye'deki Afrikalı öğrencilerde Fanta ismi var bizim bildiğimiz aşina olduğumuz bir isim yani, aile Gine 'li olabilir. Saygılar...

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