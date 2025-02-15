Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Hamile bir yolcu Dakar'dan Brüksel'e seyahat amacıyla uçağa bindi. Uçakta doğum anı gelince yolcular ve uçuş görevlileri arasında bir panik yaşandı. Uçuş esnasında doğum yapan kadın sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

BEBEĞE "FANTA" ADI VERİLDİ

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, bebeğe "Fanta" ismi verildiği öğrenildi.Bebeğe verilen isim sosyal medyada da gündem oldu. Bebeğin ismi hakkında birçok yorum yapılırken, olayın şaşırtıcı ve keyifli yönü kullanıcılar tarafından esprili bir dille ele alındı.

İşte o yorumlardan bazıları;