Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Elon Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım" açıklamasının ardından Twitter'ın yeni CEO'sunun Bess Kalb olduğu iddia edildi ancak bugün yeni bir açıklama yapan Kalb, "Musk beni 1 günde kovdu" diyerek haberlerin gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

ABD'de film ve kitap yazarlığının yanı sıra televizyon programcılığı yapan Bess Kalb'in Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edildi.

KENDİSİ DE ŞAŞKINLIKLA KARŞILADI

Twitter hesabından açıklama yapan Kalb, "Sonunda şunu ilan edebilirim: Twitter'ın yeni CEO'su olduğum için alçakgönüllüyüm, onur duydum ve açıkçası hala şoktayım. Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

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Bugün yeni bir açıklama yapan Kalb, Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddialarına açıklık getirerek, "Merhaba arkadaşlar. Öncelikle, Twitter'ın CEO'su olduğum süre boyunca beni desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir deneyimdi ve son 24 saat içinde edindiğim arkadaşlarımı ve akıl hocalarımı asla unutmayacağım. Bu sabah kovuldum" dedi.

"APTAL BİRİNİ BULURSAM BIRAKACAĞIM"

Dün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter'da yerine gelecek CEO için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım. Bunun ardından sadece yazılım ve sunucular ekiplerini yöneteceğim" demişti.