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Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yerinde twerk yapan bir güvenlik görevlisi, buzdolabının üzerine devrilmesinin ardından kendisini zor kurtardı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olay, büyük korkuya neden oldu. Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, işinden arta kalan bir vakitte twerk yapmaya başladı.

DOLAP BİR ANDA ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bir süre sonra hemen yan tarafındaki dolaba tutunarak dansına devam etmeye çalışan kadın, talihsiz bir sürprizle karşılaştı. Dolap, aniden genç kadının üzerine devrildi.

SON ANDA KURTULDU

Dolaptaki tüm içecekler üzerine devrilen kadın, büyük yara almaktan son anda kurtuldu. Bu anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Dünya, Haberler

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