Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olay, büyük korkuya neden oldu. Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, işinden arta kalan bir vakitte twerk yapmaya başladı.

DOLAP BİR ANDA ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bir süre sonra hemen yan tarafındaki dolaba tutunarak dansına devam etmeye çalışan kadın, talihsiz bir sürprizle karşılaştı. Dolap, aniden genç kadının üzerine devrildi.

SON ANDA KURTULDU

Dolaptaki tüm içecekler üzerine devrilen kadın, büyük yara almaktan son anda kurtuldu. Bu anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.