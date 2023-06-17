Türkmenistan Küresel Metan Taahhüdüne Dahil Olmak İçin Girişimler Başlattı

Türkmenistan, çevrenin korunması ve metan emisyonlarının azaltılması konusunda Paris anlaşmasının uygulanması ve Küresel Metan Taahhüdüne dahil olmak için girişimler başlattı. Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imzaladığı kararname esasında, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 'Yol Haritası' ve eylem planı onaylandı.

Türkmenistan'da "Küresel Metan Taahhüdü"ne dahil olmak için girişimler başlatıldı.

Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) haberine göre, Türkmenistan'da çevrenin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, metan emisyonlarının azaltılması konusunda Paris anlaşmasının uygulanması ve Küresel Metan Taahhüdüne dahil olmak için girişimler başlatıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı kararname esasında, Türkmenistan'ın 2023-2024 Küresel Metan Taahhüdüne katılımı konusunu incelemeyi amaçlayan uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik "Yol Haritası" ve bunun uygulanması için eylem planı onaylandı.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından, ilgili bakanlıklara ve daire yönetimlerine "Yol Haritası"nda belirtilen eylemlerin yerine getirilmesi için talimat verildi.