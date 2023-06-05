Türkmenistan'da Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde Türk kahvaltısı tanıtıldı

UNESCO tarafından belirlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' kapsamında Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği rezidansında Türk kahvaltısı tanıtım etkinliği düzenlendi. Türkmen dostları ile bir araya gelen Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türk kahvaltısının önemine vurgu yaptı.

Türkmenistan'da Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde geleneksel Türk kahvaltısının tanıtımı yapıldı.

UNESCO tarafından belirlenen "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği rezidansında Türk kahvaltısı tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, büyükelçilik mensupları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Oral, Türkmen dostları ile bu özel günde bir araya geldiklerini ifade ederek, Türk kültüründe yeme içmenin çok önemli ve güçlü bir yerinin olduğunu kaydetti.

Türk kültüründe kahvaltı için yapılan davetlerin asıl amacının yemek veya içmek için olmadığını aktaran Oral, "Bizim için önemli olan dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir araya gelmek. Biz bu zengin sofraları dostlarımızla bir araya gelerek dertleşmek, sevinçlerimizi paylaşmak, hüzünlerimizi paylaşmak için kullanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin girişimleriyle haziran ayının ilk pazar gününün tüm dünyada "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlandığını dile getiren Oral, "Aynı zamanda Türkiye Türk kahvaltısı gününü UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine kaydetmek için başvuruda bulundu. Çok yakın zamanda biz bu listeye Türk kahvaltı kültürünün dahil edileceğine inanıyoruz." diye konuştu.