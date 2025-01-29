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Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satışı Yunanistan'ı rahatsız etti

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini duyurdu.

Yunanistan, Türkiye'ye görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki 'Meteor' füzesi satılması ihtimalinden rahatsız oldu.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya yaptığı paylaşımda, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bilgisi dahilinde Fransa'nın Atina Büyükelçisi Auer ile görüştüğünü belirtti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜKEMMEL STRATEJİK İLİŞKİYE YAKIŞMAMAKTADIR"

Fransa'nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye'ye Meteor füzesi satışı ihtimali olduğuna ilişkin haberlere dair Auer'den resmi bilgi talep ettiğini kaydeden Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

FRANSA MERKEZLİ ÇOK ULUSLU SAVUNMA FİRMASI ÜRETİYOR

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.

Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satışı Yunanistan'ı rahatsız etti
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıENSON:

Fareye rakıyı içirmişler, o kendi buraya gelecek diye çığlık atmaya başlamış… Dengesiz dendias da Uzo’yu ( rakı ) fazla kaçırmış

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bizim NATO ortaklarimizla dost olmanız gerekirken, madem düşmanız ne işimiz var bir arada. Her ülkenin herturlu bilgisi hepsinin ellerinde. Neyin hikayesi bu?

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm bizde maliz sizde akilli editorsunuz

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