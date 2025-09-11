Türkiye ve Vietnam Savunma Bakanları Resmi Görüşme Gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak bulunduğu başkent Hanoi'de askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler, programı kapsamında ilk olarak Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Savunma Bakanlığı'nı ziyaret eden Bakan Güler'i mevkidaşı Phan Van Giang askeri törenle karşıladı. Yapılan töreninin ardından bakanlıktaki Altın Defter'i imzalayan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.