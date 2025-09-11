Haberler

Türkiye ve Vietnam Savunma Bakanları Resmi Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye ve Vietnam Savunma Bakanları Resmi Görüşme Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de askeri törenle karşılandı. Güler, Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ettikten sonra Vietnam Savunma Bakanı ile görüşme yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak bulunduğu başkent Hanoi'de askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler, programı kapsamında ilk olarak Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Savunma Bakanlığı'nı ziyaret eden Bakan Güler'i mevkidaşı Phan Van Giang askeri törenle karşıladı. Yapılan töreninin ardından bakanlıktaki Altın Defter'i imzalayan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
25 yaşındaki genç atış poligonunda intihar etti

25 yaşındaki genç atış yapmak için poligona gitti, sonrası korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.