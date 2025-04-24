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Türkiye ve Rusya Arasında Orta Doğu İstişareleri Gerçekleştirilecek

Türkiye ve Rusya Arasında Orta Doğu İstişareleri Gerçekleştirilecek
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Türkiye ile Rusya Federasyonu, 25 Nisan'da İstanbul'da Orta Doğu konularında bakan yardımcısı düzeyinde istişarelerde bulunacak. Görüşmelerde Suriye ve Filistin gibi bölgesel konular ele alınacak.

TÜRKİYE ile Rusya Federasyonu arasında yarın (25 Nisan) İstanbul'da bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; istişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu'nu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek. Söz konusu istişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacak. Rusya Federasyonu, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke konumunda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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