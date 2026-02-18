Haberler

Bakan Bayraktar, Danimarka Enerji Bakanı Aagaard ile bir araya geldi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'da düzenlenen IEA Bakanlar Toplantısı marjında Danimarka'nın enerji bakanı Lars Aagaard ile görüşerek, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü konularında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Lars Aagaard ile Fransa'da, IEA Bakanlar Toplantısı marjında bir araya geldik. İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü hedeflerimiz doğrultusunda ülkelerimiz arasında geliştirilebilecek potansiyel iş birliklerini ele aldık. Offshore rüzgar gibi temiz enerji teknolojilerindeki ortaklıkları nasıl hayata geçirebileceğimizi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

