Bakan Kurum, Çin'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pekin'de Çinli mevkidaşı ile bir araya gelerek konut ve kentsel gelişim alanında ortak çalışma grubu oluşturma kararı aldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Ni Hong ile bir araya geldik. Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 başta olmak üzere; şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaları ele aldık. Asrın İnşa sürecinde edindiğimiz tecrübeleri, ülkemizin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştık. Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haber YorumlarıSevil Çağlar:

umarım bu işbirliğinden ülkemiz ve insanlarımız fayda görür inşallah. afetlere dayanıklı şehirler kurmak çok önemli, allah bize daha böyle felaketleri yaşatmasın. çin gibi gelişmiş bir ülke ile konut ve şehircilik alanında çalışmak iyi bir adım olabilir ama şunu da unutmamak lazım ki her şehir farklı, her halkın ihtiyacı da farklı olur. hayırlısı olsun umarız.

Haber YorumlarıRecep Gani Tosun:

Çin mi? Niye oraya gidiyor? Anlaşmalar falan çok güzel de gereken şeyi yapılıyor mu? Suçlu çıktığında cezası ağır olmalı bence. Kepenkli yapılarda ölenleri kim hesaplayacak?

Haber YorumlarıMustafa Tosun:

Çin'le işbirliği yapması güzel tabi, ama en önce kendi ülkemizin sorunlarını halletmek lazım. Şu deprem sonrası yaşanan inşaat işleri halen bitmiş değil, hala yerinde sayanlar var. Dışarı gitmeden evvel içerdeki düzeni düzeltmek daha doğru olurdu bence. Neyse, umarım bu anlaşmalar da somut sonuçlar verir işte.

