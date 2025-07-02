Türkiye, UNESCO Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi'ne Yeniden Seçildi

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin UNESCO'nun Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi'ne iki yıl boyunca yeniden seçildiğini duyurdu. Bu seçim, Paris'te düzenlenen 33. Genel Kurul Toplantısı sırasında yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) küresel okyanus bilimi ve hizmetlerine dair uzman alt kuruluşu olan Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun Yürütme Konseyi üyeliğine 2 yıl için yeniden seçildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi Üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) küresel okyanus bilimi ve hizmetlerine dair uzman alt kuruluşu olan Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (UNESCO/IOC) Paris'te düzenlenen 33. Genel Kurul Toplantısı sırasında yapılan seçimler sonucunda UNESCO/IOC Yürütme Konseyi üyeliğine iki yıl için yeniden seçilmiştir. UNESCO/IOC, kurulduğu 1960 yılından bu yana, uluslararası iş birliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Türkiye, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ve denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşılması için çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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