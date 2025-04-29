Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin ile İlgili Sözlü Beyan Yapacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki Birleşmiş Milletler (BM), diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletlere karşı yükümlülüklerinin tespitine yönelik danışma görüşü kapsamında yarın Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sözlü sunum yapacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye dahil olmak üzere 52 ülkenin eş-sunucusu olduğu, 'Birleşmiş Milletler (BM), diğer uluslararası teşkilatlar ve üçüncü devletlerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve bununla bağlantılı mevcudiyet ve faaliyetleri bağlamında İsrail'in yükümlülükleri' konusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan istişari görüş talep edilmesine ilişkin BM Genel Kurulu kararı, 19 Aralık 2024'te kabul edilmişti. Bu çerçevede, BM Şartı'nın 96'ncı maddesi ve UAD Statüsü'nün 65'inci maddesi temelinde alınan söz konusu karara binaen Divan, BM'yi, üye ülkeleri ve gözlemci statüsündeki Filistin Devleti'ni istişari görüşüne katkı sunmak amacıyla beyanda bulunmaya davet etmişti. Türkiye, yazılı beyanını 27 Şubat 2025 tarihinde UAD'ye sunmuştu. Halihazırda, Türkiye dahil olmak üzere, toplam 45 devlet ve uluslararası kuruluş yazılı beyanlarını Divan'a sundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Afrika Birliği de süreç içerisinde talepleri üzerine dosyaya katılımları onaylanan uluslararası teşkilatlar oldu.

44 DEVLET VE ULUSLARARASI KURULUŞ SÖZLÜ BEYANDA BULUNACAK

Divan, süreç kapsamındaki sözlü beyan duruşmalarının 28 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Duruşmalarda 44 devlet ve uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunması öngörülüyor. Türkiye'nin sözlü beyanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 16.00'da UAD'ye sunulacak.

UAD HAKKINDA

UAD, devletler arasındaki genel anlaşmazlıkları karara bağlayan ve BM Genel Kurulu tarafından kendisine yönlendirilen konularda istişari görüş bildiren tek uluslararası mahkeme olarak görev yapıyor. BM'nin altı temel organından biri olan UAD, Lahey'de yerleşik bulunuyor. BM'ye üye tüm ülkeler UAD Statüsü'ne taraf ve hukuki uyuşmazlıklarda Divan'a başvurabiliyor. İstişari görüş talepleri ise yalnızca belirli BM organları ve kurumları tarafından yapılabiliyor.