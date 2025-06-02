Türkiye, Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye, Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tarafların sonuç odaklı yaklaşımı memnuniyet verici bulduğunu belirten Fidan, insani takas ve barış konusundaki ilerlemeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul'da gerçekleşen müzakerelere ilişkin, "Savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye'ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar. Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye'ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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