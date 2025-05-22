Türkiye Pavilyonu, EXPO 2025'te 230 Bin Ziyetçi Ağırladı

Türkiye Pavilyonu, EXPO 2025'te 230 Bin Ziyetçi Ağırladı
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Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen EXPO 2025'teki Türkiye pavilyonu, 13 Nisan'dan bu yana yaklaşık 230 bin ziyaretçi ağırladı. Pavilyon, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Japonya EXPO 2025'teki Türkiye pavilyonu, 230 bin ziyaretçi ağırladı

JAPONYA'nın Osaka kentinde düzenlenen Expo 2025'te yer alan Türkiye pavilyonu, 13 Nisan'dan bu yana yaklaşık 230 bin ziyaretçi ağırladı.

Japonya'nın Osaka kentinde 158 ülkenin katılımıyla düzenlenen Expo 2025 Kültür ve Ticaret Fuarı'nda, Türkiye'nin zengin kültürünün tanıtımı amacıyla 13 Nisan'da Türkiye pavilyonu açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören pavilyon, yaklaşık 230 bin misafire ev sahipliği yaptı. Restoranda Türk yemeklerini tadan ziyaretçilere, Türk kültürüne ait hediyelikler de satışa sunuldu. Pavilyonun pazar bölümünde satış sorumlusu olarak görev yapan Ali Göktürk, Türkiye pavilyonunda yöresel ürünleri ve el sanatlarını tanıttıklarını belirterek, "Japonlar Türkiye'yi çok seviyor, Türk ürünlerini çok seviyor. Genelde nazar boncuğuyla başlıyorlar daha sonra kurabiye tarzı, baklava tarzı, gıda ürünlerini tercih ediyorlar. Umarım bundan sonra ülkemizle Japonya arasında köprüler daha da gelişir, daha da iyi olur. Biz Türk milleti olarak zaten Japonları seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Burası 6 aylık bir fuar dönemi. Her beş yılda farklı ülkelerde düzenleniyor" dedi.

Göktürk, günlük ziyaretçi sayısının 10 bine yaklaştığını belirterek, "Satışlarımız güzel. Yoğunluk çok fazla. Bizim pavilyonumuza kesin rakam olmamakla birlikte her gün yaklaşık 5-6 bin, belki bazen 10 binin üzerinde misafir giriyor. Yukarıda üst katta Türk restoranı var. Buradan hediyelik alıp, sonra yukarıdan Türk restoranından yemek yiyip pavilyonu gezmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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