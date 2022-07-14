Türkiye'nin Suriye hamlesine ABD'den üst düzey tepki: Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz

Türkiye - Suriye sınırındaki güvenli bölgeyi güvenlik gerekçeleriyle genişletme planı ile ilgili çalışmalar devam ederken, ABD'den gelen üst düzey açıklama dikkat çekti.

"ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Ankara ve Washington arasında bu operasyonun yapılmaması konusunda bir dizi görüşmelerin gerçekleştiği aktarılırken Türk yetkililerin ikna edilmediği belirtildi. Önceki gün Washington'da bir etkinliğe katılan Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir askeri operasyon yapmasına çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz ve Türkiye'ye de bu konudaki itirazımızı açıkça yaptık" ifadelerine yer verdi.

"IŞİD SALDIRABİLİR"

Türkiye'nin olası bir askeri operasyonundan DEAŞ'ın faydalanabileceğini belirten Stroul, "Eğer Türkiye bir askeri operasyon yaparsa ve bu da Suriye Demokratik Güçleri'nin kuzeye giderek bölgede yaşayanları havadan ya da karadan saldırıya karşı korumak için oraya odaklanırsa IŞİD saldırabilir" yorumunu yaptı.

"SURİYE'Yİ DAHA ÇOK ŞİDDETİN İÇİNE ÇEKER"

Açıklamasının devamında Türkiye'ni olası operasyonunun DEAŞ'a karşı mücadeleyi riske atacağını belirten Stroul, "Böyle bir operasyon ABD güçlerini, IŞİD'e karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye'yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa SDG, başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye Demokratik Güçleri, Suriye, Rusya ve hatta İran'la işbirliği yapabilir" dedi.