Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açılış törenine damga vuran görüntü! Gözyaşlarına hakim olamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'da Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile dün ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK RESMİ ZİYARET

Çavuşoğlu basın toplantısında Uruguay'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği için memnuniyetini ifade ederek "Geçen sene mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık. Sayın Bakan Bustillon Ağustos ayında Ankara'yı ziyaret etti ve Uruguay'dan da dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. O ziyarette dört tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu kuruldu, bizde zaten vardık. Bugün iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla beraber, özellikle ikili ticaret hacmimizi daha da arttırabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ MÜFTÜOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu. Müftüoğlu, hem istiklal marşı okunurken hem de konuşurken mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.