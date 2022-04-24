Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açılış törenine damga vuran görüntü! Gözyaşlarına hakim olamadı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün gerçekleştirdiği Uruguay ziyaretinde ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. Çavuşoğlu'nun bakanlık düzeyinde ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Uruguay'da Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun katılımıyla Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı. Törene Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi olarak atanan Hüseyin Müftüoğlu'nun hem istiklal marşı okunurken hem de konuşurken mutluluktan gözyaşlarını tutamadığı anlar damga vurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'da Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile dün ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK RESMİ ZİYARET
Çavuşoğlu basın toplantısında Uruguay'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği için memnuniyetini ifade ederek "Geçen sene mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık. Sayın Bakan Bustillon Ağustos ayında Ankara'yı ziyaret etti ve Uruguay'dan da dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. O ziyarette dört tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu kuruldu, bizde zaten vardık. Bugün iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla beraber, özellikle ikili ticaret hacmimizi daha da arttırabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİ MÜFTÜOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Törene Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu. Müftüoğlu, hem istiklal marşı okunurken hem de konuşurken mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.