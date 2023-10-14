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Türkiye'nin Gazzeli sivillere yardımları üçüncü uçakla gönderildi

Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Gazzeli sivillere yardımları ulaştırmak üzere hareket etti. Yardım malzemeleri arasında ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi bulunuyor. İlk iki uçak dün Mısır'a inmişti.