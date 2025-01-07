Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt

Türkiye'nin 2005 yılında kabusuydu! Kuş gribinden ilk insan ölümü gerçekleşti

Türkiye'nin 2005 yılında kabusuydu! Kuş gribinden ilk insan ölümü gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2005 yılında görülen kuş gribi (H5N1) virüsünden ilk insan ölümü gerçekleşti. ABD'de 66 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla sarsılan dünya, maymun çiçeği ve SARS başta olmak üzere birçok yeni salgın ile karşı karşıya. Kümes hayvanlarına bulaştığında salgınlara neden olan ve bugüne kadar ölüme yol açması beklenmeyen kuş gribi (H5N1) virüsü ABD'de can aldı.

KUŞ GRİBİNDEN İLK ÖLÜM DOĞRULANDI

ABD'nin Güney eyaletlerinden birisi olan Louisiana'da 66 yaşındaki bir erkek kuş gribi nedeniyle ölen ilk insan olarak kayıtlara geçti. Louisiana sağlık yetkilileri, H5N1 virüsünün sebep olduğu ölümü doğruladı.

BAŞKA VAKA TESPİT EDİLDİ Mİ?

Louisiana Sağlık Bakanlığı (LDH) başka bir vaka veya insandan insana yayılma tespit edilmediğini duyurdu. LDH, kuş gribinin insanlar arasında yayılma riskinin çok düşük olduğunu ve bu ölümün istisnai olduğunu söyleyerek panikleyen halkı sakinleştirmeye çalıştı.

TÜRKİYE'Yİ 2005 YILINDA KASIP KAVURDU

Öte yandan kuş gribi (H5N1) virüsü ilk olarak 2005 yılında Türkiye'de görülmüştü. Etkin karantina ve itlaf çalışmaları ile kontrol altına alınan virüs nedeniyle zaman zaman kanatlı hayvan ölümleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı son olarak Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Yol çalışması sırasında ortaya çıktı: Çok sayıda insan kemiği bulundu
img

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
img

Memur ve emekli refah payı alacak mı? Uzman isim tek tek anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Fenerbahçe'de takımın yarısına yol göründü

Takımın yarısını birden gönderiyor

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.