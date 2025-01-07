Türkiye'nin 2005 yılında kabusuydu! Kuş gribinden ilk insan ölümü gerçekleşti

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla sarsılan dünya, maymun çiçeği ve SARS başta olmak üzere birçok yeni salgın ile karşı karşıya. Kümes hayvanlarına bulaştığında salgınlara neden olan ve bugüne kadar ölüme yol açması beklenmeyen kuş gribi (H5N1) virüsü ABD'de can aldı.

KUŞ GRİBİNDEN İLK ÖLÜM DOĞRULANDI

ABD'nin Güney eyaletlerinden birisi olan Louisiana'da 66 yaşındaki bir erkek kuş gribi nedeniyle ölen ilk insan olarak kayıtlara geçti. Louisiana sağlık yetkilileri, H5N1 virüsünün sebep olduğu ölümü doğruladı.

BAŞKA VAKA TESPİT EDİLDİ Mİ?

Louisiana Sağlık Bakanlığı (LDH) başka bir vaka veya insandan insana yayılma tespit edilmediğini duyurdu. LDH, kuş gribinin insanlar arasında yayılma riskinin çok düşük olduğunu ve bu ölümün istisnai olduğunu söyleyerek panikleyen halkı sakinleştirmeye çalıştı.

TÜRKİYE'Yİ 2005 YILINDA KASIP KAVURDU

Öte yandan kuş gribi (H5N1) virüsü ilk olarak 2005 yılında Türkiye'de görülmüştü. Etkin karantina ve itlaf çalışmaları ile kontrol altına alınan virüs nedeniyle zaman zaman kanatlı hayvan ölümleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı son olarak Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirmişti.