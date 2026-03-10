MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'ya bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılmakta olduğunu açıkladı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasıyla beraber, İran da ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine misilleme ile cevap veriyor.

Bakanlık açıklamasında, bölgedeki bu son gelişmeler ışığında ulusal düzeyde alınan önlemlere ek olarak NATO'nun da hava ve füze savunma tedbirlerini artırdığı kaydedildi.

Bu çerçevede, Türkiye'nin hava sahasının korunmasına destek sağlamak amacıyla bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da konuşlandırıldığı belirtildi.

9 Mart'ta İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir füze, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından imha edilmişti.

4 Mart'ta İran'dan ateşlenen bir başka füze aynı şekilde durdurulmuştu.

Öte yandan İran'ın Kıbrıs da dahil olmak üzere bölgeye saldırıları sonrası Yunanistan da hem kendi topraklarını korumak hem de Bulgaristan'a hava savunma desteği sağlamak amacıyla, bazı Ege Adaları'na Patriot hava savunma sistemleri başta olmak üzere önemli askeri konuşlanma kararı almıştı.

Yunan basınına göre Atina, Doğu Ege'deki Kerpe ve kuzey Ege'deki Limni adalarına Patriot yerleştirmeyi öngörüyor.

Kararın geçen hafta Atina'da yapılan ulusal güvenlik toplantılarında ele alındığı ve özellikle Limni'ye konuşlanması öngörülen sistemlerin, Bulgaristan'ın korunmasına katkı olarak değerlendirilmesi tezinin ön plana çıktığı belirtiliyor.