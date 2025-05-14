Türkiye, Libya'da Kalıcı Ateşkes İçin Taraflara Çağrıda Bulundu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Libya'nın başkenti Trablus'taki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır" denildi.