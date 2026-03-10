Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında en sert ve net tutumu sergileyen Avrupa ülkesi İspanya'nın, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da aynı sertlikte tavır alması ve Başbakan Pedro Sanchez'in ABD Başkanı Trump'ın ticaret yaptırımı tehdidine rağmen "Savaşa hayır!" diyerek, ülkesindeki üslerini ABD'ye kullandırmama yönündeki kararı sonrası İspanya- Türkiye arasında dostluk köprüsü kuruldu. Madrid hükümetinin, ABD-İsrail eksenli politikalara karşı koyduğu tavır, İspanya'yı uluslararası arenada 'Adaletin sesi' yaparken, Türk ve İspanyol kullanıcılar ise bu siyasi yakınlığı sıkı bir dostluğa dönüştürdü.

MSB DE KAYITSIZ KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İspanya ile dostluğa vurgu yapan bir paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak "Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana" ifadelerine yer verildi.