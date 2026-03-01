Haberler

Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

  • Türkiye-İran sınır hattında 80 bin mayının temizlendiği iddiası gerçek dışıdır.
  • Türkiye'nin sınır hattındaki mayın temizleme çalışmaları uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülmektedir.
  • Türkiye'nin sınır güvenliği fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri ve insansız hava araçlarıyla 7/24 esasına göre sağlanmaktadır.

Türkiye– İran sınır hattında 80 bin mayının temizlendiği iddia edildi. İletişim Başkanlığı, iddiayı anında yalanladı.

"80 BİN MAYIN TEMİZLENDİ İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.

"SINIR GÜVENLİĞİMİZ KESİNTİSİZ SAĞLANMAKTADIR"

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi

Bir ülke daha İran'a misillemeye hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Komşuda tüm uçuşlar askıya alındı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Komşuda tüm uçuşlar askıya alındı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

Hamaney sonrası taht kavgası! Asker ve din adamları karşı karşıya