Türkiye-Hollanda ilişkilerinde gerginlik son buluyor, Başbakan Rutte Ankara'ya geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE ÖVGÜSÜ

Başbakan Rutte, NATO üyesi ülkelerin birbirleriyle yoğun tartışmalara devam etmesinin önemine değindiği konuşmasında, "Türkiye doğu kanadının savunması için çok önemli" ifadelerini kullandı. Almanya'nın Türkiye ile yakın teması olan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri olduğunu belirten Rutte, daha fazla ülkenin bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini kaydetti. Rutte, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayarak, "Geçenlerde Erdoğan ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, yakında kendisiyle görüşmek için yanına gelmeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu.

SALI GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son yıllarda Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimleri işaret eden Rutte, "Kişisel ilişkiler her zaman iyi kaldı" diyerek Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğini duyurdu.

2017'DE İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINA GELMİŞTİ

NATO üyesi olan Hollanda ile Türkiye'nin ilişkileri, 2017 yılında neredeyse tamamen kopma noktasına geldi. Hollanda, anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmasına izin vermedi. Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a giden dönemin Aile ve Sosyal İşler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Türkiye Başkonsolosluğu'na girmesine izin verilmeyerek, polis gözetiminde Almanya'ya geri gönderildi. Başkonsolosluk önünde yaşanan olaylar sırasında dönemin diplomatik dokunulmazlığı bulunan Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aslan Alper Yüksel ile bazı görevliler Rotterdam polisi tarafından gözaltına alınarak saatlerce nezarethanede tutuldu.

BÜYÜKELÇİLER KARŞILIKLI OLARAK ÇEKİLDİ

Yaşanan olayların ardından iki ülke de karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekti. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden büyükelçi atandı. İlişkiler normalleşme eğilimine girse de, gerilim devam etti. Türkiye'nin Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki tutumu ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı gerilim, Lahey hükümeti tarafından sık sık eleştirildi. Geçen ekim ayında Batılı 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması amacıyla yayınladığı bildiride, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in de imzasının bulunması, iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, imzacı büyükelçilerin sınır dışı edilmesini istediği yönündeki açıklamasının ardından, Hollanda - Türkiye ilişkilerinde bir kez daha tansiyon yükseldi. Ancak her iki tarafın da çabalarıyla kısa sürdü.

İhlas Haber Ajansı / Dünya