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Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen yangın söndürme uçakları ve helikopter görevlerini başarıyla icra ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'den Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için giden ekibin görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri gönderildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan' ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen iki adet yangın söndürme uçağı ve helikopter görevlerini başarıyla icra ediyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'den Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için giden ekibin görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri gönderildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Dünya

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