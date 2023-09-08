Türkiye'den Yunanistan'a Ege üzerinden geçişler yoğunlaştı. Yunan sahil güvenliği bugün Sisam ve Midilli açıklarında 154 sığınmacıyı yakalarken Türk sahil güvenliği son üç günde 300'den fazla kişinin geçişini önledi. Türkiye'den Ege Denizi yoluyla Yunanistan'a geçişlerin son dönemde yoğunlaştığı bildirildi. Yunan Sahil Güvenliği, Cuma günü Sisam ve Midilli adaları açıklarında 154 düzensiz göçmenin daha yakalandığını bildirdi. Düzensiz göçmenlerden bir kadının da kayıp olduğu kaydedildi.

Yunanistan Göç Bakanlığı Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda yaşayan sığınmacı sayısının 5 Eylül itibarıyla 9 bin 249'a yükseldiğini duyurdu. Haziran ayı sonunda bu rakamın 4 bin civarında olduğuna işaret edilen açıklamada, kampların toplam kapasitesinin 15 bin olduğuna vurgu yapıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre bu yıl Türkiye'den kara ya da deniz yoluyla Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında bir önceki seneye göre artış kaydedildi. Bu yıl 3 Eylül'e kadarki dönemde toplam 19 bin 676 düzensiz göçmen Türkiye'den Yunanistan'a ulaştı. 2022'de tüm yıl boyunca Türkiye'den Yunanistan'a 18 bin 700 düzensiz göçmen gitmişti.

Ege'den Yunanistan'a geçişlerle ilgili Türkiye'deki operasyonlar da sürüyor. Türk Sahil Güvenliği'nin üç gün içinde 300'den fazla düzensiz göçmeni yakaladığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dün toplam altı operasyonda 200'den fazla sığınmacının ele geçirildiğini bildirmişti. Anadolu Ajansı da bugün Kuşadası'nda üç ayrı teknede 112 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

dpa / BK,ET

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