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Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı

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Suriye'de muhalif grupların 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı. Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağı bildirildi.

27 Kasım'da operasyonlarına başlayan HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a girişiyle 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

Suriye'de yaşanan gelişmeler, gözleri Türkiye'de yaşayan Suriyelilere çevirdi. Esad'ın devrilmesinin ardından çok sayıda Suriyeli, ülkesine dönmeye başladı.

BAKAN YERLİKAYA RAKAMLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili merak edilen rakamları açıkladı.

TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 920 BİN 119 SURİYELİ VAR

Bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının 4 milyon 164 bin 472 olduğunu belirten Yerlikaya, bunun 2 milyon 920 bin 119'unun geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış

15 GÜNDE 25 BİNDEN FAZLA SURİYELİ DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi. Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

SURİYELİLERE GERİ DÖNÜŞ İÇİN AYNI GÜN RANDEVU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini de söyledi.

ERDOĞAN'DAN SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN TALİMAT

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıYunuss Bayern:

2 milyon Suriyeli mi var heyy yavrum okadarı zaten esenyurtta var belki daha fazla, bunlar yalancı bunlar ülke yönetiyor arsızlar

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Sayın bakan Rakamlari TUIK versin onlar rakamlarla daha güzel oynayıp süslüyorlar Depremde verdikleri kayıpların sayısı gibi

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Buna inanan var mı ben hala görüyorum hepsi dışarda elini kolunu sallaya sallaya geziyor bunlar yalan haber dönse bile 10 milyon suriyeliden 100 bini döncek buradan kolay kolay gönderemezsin

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Esenyurt avcılardaki suriyeli sayısımı iki milyon bence fazladır.

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Hiç giden yok yalan dolan

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sadece Esenyurt Bağcılar Taksim'de bu kadar var zaten neyin yalanı bu ?

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Haber Yorumlarızebil animation:

25 bin ne lan şaka mısınız

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

1 ayda 50 000, 12 ayda 500 000 , 8 yılda 4 000 000 , pek Bi şey kalmamış, 8 yılda biter.

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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

verdikleri rakamlara kendileri bile inanmıyor 45 kişilik sınıflarda en az 3 Suriyeli öğrenci var hesabı buradan yapin

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Haber YorumlarıKardan Adam:

????????????

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