Türkiye'den Hamas'ın ateşkes yanıtına ilk yorum: Katkı sağlamaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin" Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede ateşkesin sağlanması için önerdiği barış planına verdiği yanıtta, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sonlandırması ve bölgeden tamamen çekilmesi karşılığında ABD'nin sunduğu barış planı kapsamında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının kabul ettiğini belirtti.

TRUMP'TAN İLK SÖZLER

Gazze Planı'nı Hamas'ı kısmen kabul etmesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. "Hamas'ın yaptığı açıklamaya dayanarak onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum" diyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da seslenerek "İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için bombalamayı derhal durdurmak zorunda, şu anda bunu yapmak için tehlikeli, zaten görüşmeleri yürütüyoruz. Bu sadece Gazze işle ilgili değil, Ortadoğu barışı ile ilgili" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yanıtın barış için kritik bir fırsat sunduğunu ifade etti.

"Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" denilen açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.

İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.