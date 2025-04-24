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Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
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Dışişleri Bakanlığı 1915 olaylarına ilişkin provokatör açıklama yapanlara çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin provokatör açıklamalarda bulunanlara çok sert tepki gösterdi.

Yapılan skandal açıklamaların tümüyle reddedildiği belirtilen açıklamada, "Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur" denildi.

Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

"HÜKMÜ YOKTUR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.

Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.

ERMENİSTAN UYARISI

Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz.

Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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