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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren silahlı muhalifler Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yaparak "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin çağrısı Türkiye'deki onlarca Suriyeliyi de harekete geçirirken, bugün itibarıyla çok sayıda sığınmacı ülkesine giriş yapmaya başladı.

27 Kasım Çarşamba günü rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar herhangi bir dirençle karşılaşmadan 12 gün içinde ülkede kontrolü eline geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

61 yıllık Baas rejimine son veren muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkeden kaçarken nereye gittiği henüz netleşmedi.

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Esad'ın ülkeden kaçışının ardından yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yapan muhalifler ise "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

Muhaliflerin çağrısı birçok ülkedeki Suriyelileri harekete geçirirken, Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan sığınmacılar da Esad'ın devrilmesi sonrasında Türkiye'den Suriye'ye giriş yapmaya başladı.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Bunların hepsi algı. Hiçbirinin döneceği yok. Neden dönsünler ki? Ekmek elden su gölden.

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Haber YorumlarıKerem Ve:

Adamlara vatandaşlık verildi. yazın Suriye kışın türkiye olur

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Dönmez gurursuzlar

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Haber YorumlarıHuseyin Aydemir:

twiter da bunlar ifsa edildi hepsi duzmece

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

İyi bakalım sınıra yakın şehirlerin nüfusu 500 er bin azalır. Daha kaliteli hizmet almaya başlar vatandaşlarımız.

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Haber Yorumlarıselen öztürk:

Dönmez onlar

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Haber YorumlarıAdam Bey:

O kadar da saf değiliz. Hepsi gitmez, küçük bölümü gidiyor. AKP’ye oy vermek için Türk vatandaşlığı verilenler tövbe gitmez. Herşeyleri beleş! Onlarda %80’i teşkil ediyor.

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

evet ooonbinlerlerinden birkaç aile

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Haber YorumlarıASar Gnc:

hadi bakalim

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Haber YorumlarıAhmet Altunok:

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren silahlı muhalifler Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yaparak "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin çağrısı Türkiye'deki onlarca Suriyeliyi de harekete geçirirken, bugün itibarıyla çok sayıda sığınmacı ülkesine giriş yapmaya başladı.

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