Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı

27 Kasım Çarşamba günü rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar herhangi bir dirençle karşılaşmadan 12 gün içinde ülkede kontrolü eline geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

61 yıllık Baas rejimine son veren muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkeden kaçarken nereye gittiği henüz netleşmedi.

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Esad'ın ülkeden kaçışının ardından yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yapan muhalifler ise "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

Muhaliflerin çağrısı birçok ülkedeki Suriyelileri harekete geçirirken, Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan sığınmacılar da Esad'ın devrilmesi sonrasında Türkiye'den Suriye'ye giriş yapmaya başladı.