Türkiye'deki STK'lar Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Vahdet Derneği, Fetih Vakfı, Özgür-Der, Ahde Vefa Turan Birliği Derneği, İHH Belçika Uluslararası Yardım Kuruluşu, Türk Yurtları Yardım Hareketi, Afganistan'daki İrfan Derneği aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki 4 vilayette ihtiyaç sahibi 15 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Afganistan'ın kuzeyinde ihtiyaç sahibi 15 bin aileye kurban eti dağıttı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Vahdet Derneği, Fetih Vakfı, Özgür-Der, Ahde Vefa Turan Birliği Derneği, İHH Belçika Uluslararası Yardım Kuruluşu, Türk Yurtları Yardım Hareketi, Afganistan'daki İrfan Derneği aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki 4 vilayette ihtiyaç sahibi 15 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

Yedi Başak Derneği yetkilisi Ferhat Tuncer, AA muhabirine, dernek olarak Afganistan'ın kuzeyinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban etti dağıttıklarını söyledi.

Afganistan'da kuraklığın etkisinin bu yıl daha çok hissedildiğini ifade eden Tuncer, bu durumun, halkı derinden etkilediğini belirtti.

Tuncer, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bu sene de kurban eti dağıtımlarının yanı sıra yaklaşık 1000 yetime ve yoksul aileye nakdi yardımda da bulunduk." dedi.

Vahdet Derneği yetkilisi Osman Demir ise bu sene de kendi elleriyle bağışçıların kurban emanetlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Demir, Afgan halkıyla Türk halkı arasında dostluktan öte kardeşlik bağının bulunduğunu vurguladı.

Özgür-Der adına açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Kaçmaz da Fetih Vakfı ile ortaklaşa Afganistan'ın kuzeyinde daha önce tespiti yapılan yoksul ailelere kurban eti ulaştırdıklarını dile getirdi.