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Türkiye'de Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüşecek

Türkiye'de Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüşecek
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Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 12 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir toplantı gerçekleştirecek.

ÜRDÜN Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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