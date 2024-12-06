Türkiye'den Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde artan silahlanma faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

GKRY'nin bu politikasının, bölgenin istikrarını ve huzurunu bozabileceği ve adada bir silahlanma yarışı başlatabileceğini belirtilen açıklamada,"Son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz" denildi.

"SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLAYABİLİR"

Açıklamada ayrıca "GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.