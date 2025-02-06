Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Türkiye'yi yasa boğan ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri önceden bildiği öne sürülen ve kendisine "Hollandalı kahin" lakabı takılan Frank Hoogerbeets endişe yaratan bir açıklama yaptı. Bir süredir sessizliğini koruyan Hoogerbeets, 24 Şubat'ta Merkür, Dünya, Mars ve diğer gezegenleri içeren bir gezegen diziliminin büyük bir sismik hareketlilik yaratabileceğini ifade etti.

"BUNUN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİYORUM AMA..."

Orta Doğu'da 7.8 veya üstü bir deprem olabileceğini öne süren Hoogerbeets, "Bunun önümüzdeki zaman diliminde gerçekleşebileceği düşünülemez değil. Bunun olacağını söylemiyorum ama yaşanma potansiyeli var ve bu atmosferik anomaliler oldukça yakın" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU İŞARET ETTİ

Hoogerbeets, riskin Türkiye'nin doğusunda ve İran'da yüksek olduğuna dikkat çekerken 6 ya da 7 şiddetinde depremlerin olası olduğunu öne sürdü. Hoogerbeets, "Çok sık olmuyor ama eğer İran'daysanız ekstra dikkatli olun" dedi.

OCAK AYININ ORTASINDA SANTORİNİ'Yİ TAHMİN ETMİŞ

Ocak ayının ortasında paylaşılan videoda Hoogerbeets'in Türkiye ile Yunanistan arasında bir deprem olabileceğini söylediği de görülüyor. Videoda Hoogerbeets, Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini iddia ederek, "Bölgede ekstra dikkatli olunması gerek" demişti.