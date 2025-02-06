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Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

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6 Şubat depremlerini önceden tahmin ettiği öne sürülen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 7.8 büyüklüğünde bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. 24 Şubat tarihini işaret eden Hoogerbeets, riskin Türkiye'nin doğusunda ve İran'da yüksek olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'yi yasa boğan ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri önceden bildiği öne sürülen ve kendisine "Hollandalı kahin" lakabı takılan Frank Hoogerbeets endişe yaratan bir açıklama yaptı. Bir süredir sessizliğini koruyan Hoogerbeets, 24 Şubat'ta Merkür, Dünya, Mars ve diğer gezegenleri içeren bir gezegen diziliminin büyük bir sismik hareketlilik yaratabileceğini ifade etti.

"BUNUN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİYORUM AMA..."

Orta Doğu'da 7.8 veya üstü bir deprem olabileceğini öne süren Hoogerbeets, "Bunun önümüzdeki zaman diliminde gerçekleşebileceği düşünülemez değil. Bunun olacağını söylemiyorum ama yaşanma potansiyeli var ve bu atmosferik anomaliler oldukça yakın" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU İŞARET ETTİ

Hoogerbeets, riskin Türkiye'nin doğusunda ve İran'da yüksek olduğuna dikkat çekerken 6 ya da 7 şiddetinde depremlerin olası olduğunu öne sürdü. Hoogerbeets, "Çok sık olmuyor ama eğer İran'daysanız ekstra dikkatli olun" dedi.

OCAK AYININ ORTASINDA SANTORİNİ'Yİ TAHMİN ETMİŞ

Ocak ayının ortasında paylaşılan videoda Hoogerbeets'in Türkiye ile Yunanistan arasında bir deprem olabileceğini söylediği de görülüyor. Videoda Hoogerbeets, Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini iddia ederek, "Bölgede ekstra dikkatli olunması gerek" demişti.

Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

99 depreminde 17 bin insan öldü. o zaman ölenler insan değil miydi. ama ilkesiz solaklar başbakan eceviti suçlamadı, hak, hukuk, adalet diye bağırmadı. bugün benzer depremde hayatını kaybeden insanlar için hak, hukuk, adalet diye sözüm ona vefat eden insanlar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. hataylıyım, yakınlarımı kaybettim ama gerçekler bu. ABD de yangın çıkar '2kader'derler, türkiyede kendi belediylerinde yangın çıkar yine sorumluluğu üstlenmezler. ilkesiz yaratıklar

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