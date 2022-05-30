Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yarın Ankara'da düzenlenecek - Haberler

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Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yarın Ankara'da düzenlenecek

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Türkiye ve Avrupa Birliği arasında üyelik perspektifi doğrultusunda ilişkilerin ele alınması amacıyla gerçekleştirilen "Siyasi direktörler toplantısı" yarın Ankara'da yapılacak.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında başlayan yeni döneme ilişkin adımlar atılmaya devam ediyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında üyelik perspektifi doğrultusunda ilişkilerin ele alınmasını amaçlayan toplantı yarın yapılacak.

"ULUSLARARASI KONULAR HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Avrupa Birliği Türkiye AB Dünya Güncel Haberler

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