Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "cuntacı" yakıştırması sonrası harekete geçti
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İGDAŞ Genel Müdürü klişe bir gerekçe ile görevini bıraktı
MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Milyonların merak ettiği soruya yanıt
Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

Rüşvet anı kamerada! İnkar etme şansları yok, her şey kayıt altında

Türk vatandaşı Kabe'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi polisi, Filistin bandanası takan bir Türk umreciyi Kabe'ye almadı ve vizesini iptal etmekle tehdit etti. Çektiği video ile duruma tepki gösteren vatandaş, "Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret etmek üzere gelen bir Türk umreci, üzerinde Filistin bandanası bulunduğu için polis tarafından içeri alınmadı. Suudi polisi, umreciye vizesini iptal etmekle tehdit etti.

"YERİN DİBİNE GEÇMEMİZ LAZIM"

Tepkisini çektiği video ile dile getiren vatandaş, "Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak" diyerek yaşadığı olaya isyan etti.

Türk vatandaşı Kabe'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıVatansever:

Ne sandın abla onlarda İsrail köpeği. Avrupa da Amerika da heryerde bu bayrağı açarken adam Kabe de açamazsın diyor. Aslında Kabe de işgal altında.

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

arap arabın düşmanı olmuş. Yavuz sulatan selim boşuna oraları almamış.

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Arabistan halkı ile Arabistan yönetimini bir tutmayın. Yönetim bozuksa halk ne yapsın.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon:

Arap din kardeşleriniz değil mi ya onlar

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Siyaset yapamazsın haklı. Ibadetine bak

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon:

Arap din kardeşleriniz değil mi onlar

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

HACI ÜMRE AYAKLARI ARAPLARI DAHA ZENGİN ETMEYİ BIRAKIN ARTIK. SEVAP İŞLEMEK İSTİYORSANIZ ÇEVRENİZDEKİ FAKİRLERE YARDIM EDİN, ÖĞRENCİLERE BURS VERİN HAYIR DUALARINI ALIN. SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET EDENLERDEN KİŞİ BAŞI 250 BİN DOLAR VERGİ ALINMALI O PARAYIDA EĞİTİME HARCAMALIYIZ.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy_ Aslan:

ümre çokmu önemli? bu müslümanım diye geçinen ülkeleri zenginl etmekten başka bir halt etmiyorsunuz. birde viral olmak için video çekmiş. buraya harcıcağın parayla yetim fakir fukara besle okut. burs ver hafız yetiştir üniversiteliye bak daha neler neler yap. ama bu adamlara para yedirme. reklam etme.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Geçeceğimiz kadar yerin dibine geçmişiz zaten..

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

din kardeşleri aç sefil perişan haldeyken onları görmezden gelip umursamayan ne kadar müslüman ülke varsa Rabbim acele etmez bekler sonra hepsinin cezasını keser ablam sen rahat ol. yanlarına elbet kalmayacak.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.