Türk vatandaşı Kabe'de yaşadığı duruma isyan etti: Yerin dibine geçmemiz lazım

Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret etmek üzere gelen bir Türk umreci, üzerinde Filistin bandanası bulunduğu için polis tarafından içeri alınmadı. Suudi polisi, umreciye vizesini iptal etmekle tehdit etti.

"YERİN DİBİNE GEÇMEMİZ LAZIM"

Tepkisini çektiği video ile dile getiren vatandaş, "Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak" diyerek yaşadığı olaya isyan etti.