Haberler

Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi

Güncelleme:
Kanada'da kar fırtınasının vurduğu Highway 401'de meydana gelen zincirleme kazada, alevlerin arasına giren Türk tır sürücüsü Işık A., cesaretiyle dikkat çekti. Yaklaşık 50 aracın karıştığı kazada, iki tır arasında sıkışan ve alev alan araçtaki kadın sürücüyü kurtaran 40 yaşındaki Türk, Kanada'da kahraman ilan edildi.

  • Kanada'nın Ontario eyaletinde Highway 401'de kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 50 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
  • Türk tır sürücüsü Işık A., iki tır arasında sıkışan ve alev alan bir otomobildeki kadın sürücüyü alevlerin içinden çekerek kurtardı.
  • Işık A., müdahale sırasında elinden yaralandı ve Kanada'da yetkililer tarafından 'kahraman' olarak nitelendirildi.

Kanada'nın Ontario eyaletinde, Trenton yakınlarında Highway 401 üzerinde kar fırtınası nedeniyle meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı zincirleme kazada, Türk tır sürücüsünün cesur müdahalesi ülkede gündem oldu.

Türk tır sürücüsü Işık A'nın iki tırın arasında sıkışan ve aracı alev alan bir kadın sürücüyü alevlerin içinden çekti aldığı ortaya çıkarken 40 yaşındaki Türk ülkede kahraman ilan edildi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALEVLERİN İÇİNE GİRDİ

Kanada basınında yer alan haberlere göre, 50 aracın birbirine girdiği zincirlemede kazada, iki tırın arasında sıkışan bir otomobil alev aldı. Araçta mahsur kalan kadın sürücü için saniyeler kritik hale gelirken, 40 yaşındaki Türk tır sürücüsü Işık A., yanan araca hiç düşünmeden müdahale etti.

Görgü tanıkları ve itfaiye yetkililerine göre Işık A., otomobilin camını eliyle kırarak kadın sürücüyü dışarı çıkardı. Işık A'nın müdahale sırasında elinden yaralandığı belirtildi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ ETKİLİ OLDU

Işık A.'nın Türkiye'de bir süre tıp eğitimi aldığı, daha sonra bu eğitimi yarıda bırakarak mühendislik eğitimini tamamladığı ve ayrıca ilk yardım (first aid) eğitimi bulunduğu ifade edildi. Yaklaşık 9 yıl önce Kanada'ya yerleştiği aktarılan sürücünün, soyadının açıklanmasını istemediği belirtildi.

RESMİ TAKDİR GÜNDEMDE

Yetkililer, olay sırasında gösterdiği soğukkanlılık ve cesaret nedeniyle Türk sürücünün "kahraman" olarak nitelendirildiğini ve resmi olarak takdir edilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
