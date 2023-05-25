Türk Mutfağı Haftası Kahire'de kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi. Etkinlikte Hatay mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı ve Türk aşçı Ertuğrul Gökçe, Mısırlıların Türk mutfağına olan sevgilerini ve tutkularını dile getirdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği organize edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki FONOON Cooking School'da düzenlenen etkinlikte Hatay mutfağına özgü tepsi kebabı, kısır, zeytin salatası, biberli ekmek ve künefe gibi lezzetler tanıtıldı.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Şen ile Mısırlı genç kadınların katıldığı etkinlikte hazırlanan yemekler konukların beğenisine sunuldu.

Türk aşçı Ertuğrul Gökçe, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır halkına Türk lezzetlerini öğretmek büyük bir keyifti. Mısır'da özellikle de Kahire'de Mısırlıların Türk mutfağına olan sevgileri ve tutkuları bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Etkinliğe olan katılım ve gösterilen ilgiden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gökçe, "Türk mutfağını buralarda yabancı insanlara göstermek, öğretmek ve lezzetimizi tanıtmak tabi ki güzel bir şey. Katılımcılara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Organizasyona katılan Menar Muhammed de Türk mutfağına çok büyük bir ilgi duyduğunu ve burada Türk lezzetlerine ilişkin çok güzel bilgiler edindiğini söyledi.

Öğrendiklerini evinde de uygulamaya çalışacağını kaydeden Muhammed, "Burada bazı Hatay lezzetlerinin yapımını öğrendim. Evimde de aynı tarif üzerinden bu lezzetleri yapmaya çalışacağım. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında yurt içinde ve dışında eş zamanlı olarak kutlanıyor.