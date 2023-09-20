Türk Kızılayı, Libya'nın Derne şehrine 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Libya'nın Derne şehrini neredeyse yok eden selin ardından bölgeye ulaşarak yardım çalışmalarına katkı sunan Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Arama Kurtarma ekiplerine de destek veren Türk Kızılay, bölgeye ulaştırdığı mobil beslenme aracıyla da sıcak yemek hazırlayarak beslenme ihtiyacına çözüm oluyor. Selzedeler için uçak ve gemilerle yardımlarını Libya'ya ulaştıran Türk Kızılay, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Gıda kolileri, hijyen setleri, giyim malzemeleri, maskeler, el fenerleri, iletişim cihazları, barınma, mum, pil, powerbank, el feneri, ceset torbasını gibi malzemeleri bölgeye ulaştıran Türk Kızılay, selin olduğu ilk andan bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin de beslenme ihtiyacını gideriyor. Türk Kızılay, mobil beslenme araçlarıyla selzedelere sıcak yemek hizmeti verirken tam donanımlı mobil iletişim aracındaki uydu haberleşme sistemiyle de ekiplere kesintisiz iletişim sağlıyor.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Selzedeler için uçak ve gemilerle milletin yardımlarını Libya'ya ulaştıran Türk Kızılay, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi. "Zor Gününde Libya İçin El Ele" sloganıyla Libya için yardım kampanyası da başlatan Türk Kızılay, ayrıca sevk edilecek 5. gemide yer almak üzere içinde battaniyeler, gıda kolileri, hijyen setleri, konserve yiyecekler, uyku tulumları, jeneratörler, çeşitli giysiler ve bebek mamalarının bulunduğu 78 tonluk yardım malzemesi hazırladı. Libya Kızılayı ile koordineli olarak selzedelere yardım eden Türk Kızılay, ekiplerin belirlemelerine doğrultusunda yardım çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.