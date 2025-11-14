Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Beach bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Türk iş adamı Kutay Satıroğlu, 17 yaşındaki bir genç kızı alıkoymak ve insan ticareti yapmak suçlamalarıyla gözaltına alındı.

GENÇ KIZIN İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Miami Beach polisinin açıklamasına göre olay, genç kızın ailesinin yaptığı ihbar sonrası ortaya çıktı. Polis ekipleri, adresi tespit edilen eve baskın düzenleyerek Satıroğlu'nu gözaltına aldı. Evde bulunan 17 yaşındaki mağdur, polise verdiği ilk ifadede Satıroğlu'nun kendisini tehdit, şiddet ve uyuşturucu kullanımıyla baskı altında tuttuğunu iddia etti.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre genç kız, Satıroğlu tarafından zorla para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirildiğini, reddettiğinde ise fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Polis yetkilileri, mağdurun "uzun süredir korku altında yaşadığını" belirtti.

SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ

Miami-Dade savcılığı, Satıroğlu hakkında 18 yaşından küçük bir kişiye yönelik insan ticareti, çocuğun ahlaka aykırı eylemlere zorlanması ve küçüğün suç amaçlı kullanılmasına katkı sağlama gibi ağır suçlamalar yöneltti. Zanlının mahkemeye çıkarıldığı, suçlamalara karşı resmi savunmasını henüz sunmadığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdüğünü ve başka mağdurların olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Satıroğlu'nun eyalet yasaları gereği uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.