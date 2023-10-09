Türk Hacker Grubu, Anonymous'un Web Sitesini Çökertti

Türk hacker grubu Avengers.co, dünyaca ünlü hack örgütü Anonymous'un web sitesini çökertti.Grup, Azerbaycan'a yönelik siber saldırılar düzenleyen Anonymous'a karşı bu hareketi gerçekleştirdiğini belirtti.Daha önce Charlie Hebdo web sitesini hackleyen grup, bu sefer de Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Ermenistan web sitelerini hackledi. Avengers.co'nun başında bulunan Yusuf Devran Karaçay, siber saldırılarını 'basit bir yöntem' olarak nitelendirdi ve 'Azerbaycan yalnız değildir' mesajını verdi.

Türk hacker grubu olarak bilinen Avengers.co dünyanın en büyük hack örgütü Anonymous'un web sitesini çökertti. Örgütün Azerbaycan'a yönelik yaptığı siber saldırı sonrası yaptığı bu atağı gerçekleştirdiklerini açıklayan Yusuf Devran Karaçay ise "Azerbeycan'a yapılan saygısızlığa karşı cevap verdik." dedi.

Daha önce Charlie Hebdo websitesini hackleyerek adından söz ettiren Yusuf Devran Karaçay bu kez Avengers.co'nun düzenlediği operasyonun başında yer alarak dünyanın en büyük hack örgütü olarak bilinen Anonymous web sitesine darbe vurdu. Azerbaycan ile savaş içerisinde olan Ermenistan web sitelerini de hacklediklerini açıklayan Karaçay "Azerbaycan Yalnız Değildir" şeklinde web sitesine not bıraktıklarını açıkladı.

"Basit Bir Yöntem Kullanıldı"

Web sitesini çökerten ataklarda bulunan Avengers.co'nun düzenlediği operasyonun başında bulunan Yusuf Devran Karaçay konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu aslında çok basit bir saldırı yöntemi. Geçtiğimiz günlerde Anonymous Azerbaycan devleti savaş içerisindeyken, devlet sitelerini siber saldırı sonucu devre dışı bırakıldığını duyduk. Buna güldük çünkü kullandıkları yöntem basitti. Ddos saldırısı kadar basit bir saldırı yok. Siteye sadece paket gönderip işlem limitini aşması sağlanır. Bende bu saldırıyı kendi sitelerinde göstererek kendilerine basit bir uyarı geçtim."

Avengers.co Hacker Grubu Kurucusu Mehmet Burak Torun ise, "Azerbeycan'a yapılan saygısızlığa karşı cevap verdik. Her zaman kardeş ülkemizin yanındayız. Her zaman vatanımız ve Azerbaycan'ın yanındayız. Ne Mutlu Türk'üz Diyene demeye devam edeceğiz." dedi.