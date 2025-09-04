Haberler

Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'in Tutuklu Olduğu Tespit Edildi

Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'in Tutuklu Olduğu Tespit Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in Buffalo Federal Tutukevi'nde tutuklu olduğu ortaya çıktı. Dölek, radyoaktivite ile ilgili usulsüzlükleri belgelediği için vizesi iptal edilmişti.

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucu Türk bilim insanı Furkan Dölek'in New York'taki Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıktı. ABD'de çalıştığı laboratuvarda insan sağlığını olumsuz etkileyecek radyoaktivite olduğunu belirleyen ve gördüğü usulsüzlükleri belgeleyen Dölek'in akademik vizesi iptal edilmişti. Konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlatan Dölek'ten 27 Ağustos gününden bu yana haber alınamıyordu.

Furkan Dölek'in tutuklama gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İngiltere'den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak

Türkiye'de de raflarda yer alıyor! Çocuklara satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.