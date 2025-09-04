Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'in Tutuklu Olduğu Tespit Edildi

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucu Türk bilim insanı Furkan Dölek'in New York'taki Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıktı. ABD'de çalıştığı laboratuvarda insan sağlığını olumsuz etkileyecek radyoaktivite olduğunu belirleyen ve gördüğü usulsüzlükleri belgeleyen Dölek'in akademik vizesi iptal edilmişti. Konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlatan Dölek'ten 27 Ağustos gününden bu yana haber alınamıyordu.

Furkan Dölek'in tutuklama gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.