Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Güncelleme:
Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi sahada takip edecek uluslararası görev gücünde Türkiye aktif rol alacak. Türk askerinin yer alacağı bu yapı, farklı ülkelerin katılımıyla oluşturulacak ve Türkiye, insani yardım, kayıpların tespiti ve ateşkesin denetlenmesi gibi alanlarda görev alacak.

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve ateşkes anlaşması imzalandı. Buna göre; ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği aktarıldı.

TÜRKİYE AKTİF GÖREV YAPACAK

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi sahada takip edecek uluslararası görev gücünde Türkiye de aktif rol üstlenecek. Bu hamle Türkiye'nin 105 yıl sonra Filistin'e dönüşü ve yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.

ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin katılımıyla oluşturulacak yapının detayları netleşmeye başlarken, Türkiye'nin bu süreçte insani yardım, kayıpların tespiti ve ateşkesin denetlenmesi gibi alanlarda görev alacağı ifade edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan edinilen bilgilere göre, ateşkes süreci üç aşamalı bir plan çerçevesinde yürütülecek. Türkiye'nin de yer alacağı bu yapı, ağırlıklı olarak sivil unsurlardan oluşacak; ancak belirli ölçüde askeri personel de sürece dâhil olacak.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI: İNSANİ, SİYASİ VE ASKERİ

Gazze'deki ateşkesin ardından kurulacak görev gücüne Türkiye, Katar ve Mısır öncülük edecek.

Planın ilk aşamasını oluşturan insani bölümde, yardım koridorlarının açılması, yardımların Gazze'ye ulaştırılması, altyapı onarımı, enkaz kaldırma çalışmaları ve kayıp cesetlerin bulunması yer alıyor.

Siyasi aşamada, "Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi" (GITA) adında yeni bir yönetim mekanizması kurulması gündemde. ABD'nin bu yapının başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i getirmek istediği öne sürülürken, Türkiye'nin bu isme ve yapıya temkinli yaklaştığı, alternatif bir siyasi model önerisi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

ASKERİ DENETİMDE BM VEYA NATO SEÇENEĞİ

Planın son aşamasında ise askeri denetim süreci öne çıkıyor.

Bu kapsamda, olası bir güvenlik girişimi gerektiğinde Birleşmiş Milletler (BM) veya NATO bünyesinde adımlar atılması planlanıyor. Türkiye'nin her üç aşamada da yer alacağı, özellikle sivil koordinasyon ve askeri denetim süreçlerinde etkin rol üstleneceği belirtiliyor.

Türkiye'nin daha önceki BM Barış Gücü operasyonlarındaki deneyimi, bu yeni görev gücünde de önemli bir referans olarak gösteriliyor.

Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

İnşallah ABD nin güdümünde olmaz Yoksa Bi bakarız Siyonizme hizmet ediyor Haberimiz yok

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjackie michson:

Haberlere bak aynı Suriye yalanı içeriye çok iyi oynuyorusunuz medyanizla

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

???? YARABBİ YA TÜRKÜ HÜKÜMDAR EYLE DÜNYAYA YA DÜNYAYI YOK EYLE TÜRK ÜN HÜKÜM VERMEDİĞİ YERDE DÜNYA MAZLUMLARI SAHİPSİZ????

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ABD nin inisiyatifiyle verilmiş karar, Türkiye kendi karar vermedi. çıkın derse çıkacağız tekrar.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Şimdi anlaşıldı Trump demişti Erdoğan da bizim için bir şey yapacak Türk askeri Gazze’de güvenliği sağlayacak

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAYKUT YAVUZ:

Trump salak değil kurnaz adam

yanıt2
yanıt2
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
